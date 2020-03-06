Пока Логинова травят, Йохауг обижается на комментарии. Про допинг норвежцев почти забыли

Чемпионат мира по биатлону дал старт очередной волне травли спортсменов зарубежными коллегами, журналистами и болельщиками из других стран. Цунами запустил Александр Логинов: выиграв спринт, он обрушил на себя гнев ярых противников допинга. Потом на буллинг в соцсетях пожаловалась норвежская лыжница Тереза Йохауг, которая пропустила ЧМ-2017 и ОИ-2018 из-за анаболического стероида клостебол.

«Я знаю, что множество людей ненавидят меня и поливают грязью. Приходится признать, что таков мир. В нем полно интернет-троллей и ненависти. Обидно, что это так. Я бы хотела, чтобы люди дважды подумали, прежде чем нападать на других. Я в шоке. Я перестала читать комментарии. Это мне ничего не дает. Это, наверное, очень плохо. Вероятно, стоит отключить комментарии совсем», – пожаловалась Тереза и добавила, что люди часто оставляют в комментариях эмодзи с изображением шприца или губной помады.

Помада действительно стала визитной карточкой Йохауг, хотя она не объясняла запрещенный препарат косметикой, как российская биатлонистка Ирина Старых. По версии Терезы, допинг попал к ней с кремом для губ, которым она лечила полученный на сборах солнечный ожог, и с легкой руки интернет-троллей крем прочно переформировался в помаду. Например, мой дедушка (не тролль, но большой любитель почитать комментарии) зовет Йохауг исключительно Помадкой.

«То есть я правильно понимаю, что, будучи публичным лицом, призывать к наказанию русских спортсменов за допинг – это адекватная позиция, а в ответ получить негативную реакцию от русских болельщиков и сразу начать жаловаться – это нормально?»

«Команда астматиков!»

«Приняла сегодня больше пилюль, чем обычно?» – вот небольшая выжимка комментариев под публикациями Йохауг, преимущественно с русскоязычных аккаунтов.

Фанатскую волну в соцсетях нереально контролировать, с ней стоит смириться. Иногда абсолютно нормальные в обычной жизни люди, никого никогда не оскорблявшие, в соцсетях чувствуют свободу и безнаказанность – и пишут гадости спортсмену, которого наверняка даже не видели вживую.

Тереза Йохауг, Норвегия, «Ски Тур»Getty Images

Совсем другое дело – адресная травля атлета соперниками. Йохауг не нравятся помадки от незнакомых людей, а Логинов вынужден терпеть высказывания от скандинавских биатлонистов, с которыми соревнуется, стоит на подиуме и которым жмет руку на награждениях (откажется от рукопожатия – будет мировой скандал).

«Позор для спорта», «Предпочли бы не видеть его с самого начала», «Он пришел и все испортил» – звучит резче и обиднее полуанонимных шприцов для Терезы. А это прямые цитаты братьев Бё и Себастьяна Самуэльссона – людей титулованных и, мягко говоря, не последних в биатлоне. Их словесное творчество негласно поощряется высшими чинами IBU, и никто не спешит остановить льющееся потоком неуважение.

Казалось бы, бумеранг должен вернуться к норвежцам в лыжах: разве не Йохауг недавно помешала Наталье Непряевой выиграть «Тур де Ски»? Но Наташа исключительно корректна к отбывшей наказание конкурентке.

«Неприятно, когда русские болельщики начинают писать, что она такая-сякая, допингистка, опять выиграла. Это низко. Зачем вы так пишете? К нам же потом плохое отношение из-за таких диванных критиков. Лично я хорошо отношусь к норвежкам, к той же Терезе. У меня нет к ней никаких негативных эмоций. И я замечала, что со мной она всегда приветлива. Да и вся их команда хорошо ведет себя по отношению ко мне», – рассказала Непряева.

Сергей Устюгов высказался чуть жестче, но тоже не переступил рамок. «У нас кто-то вспоминает про Йохауг или Сундбю? Тереза бегает, что с ума сойти можно. Такая частота движений! Я так не могу. Но никто из лыжников ничего ей не говорит. И уж тем более к норвежцам не заходит полиция утром в день старта», – пояснил Сергей разницу между Россией и Норвегией.

А еще в сборной Норвегии есть Мартин Йонсруд Сундбю, который выносил дистанционные гонки так же, как Клебо сейчас выносит спринты, а потом попался на 10-кратной передозировке противоастматического сальбутамола. Сейчас все, и русские болельщики тоже, зовут Мартина классным парнем, но он стал таковым аккурат после символического наказания в пару летних месяцев. Мало кто помнит – до нарушения антидопинговых правил Сундбю откровенно тащился с себя самого, хвалился чудовищным числом тренировочных часов в межсезонье и отнюдь не по-доброму посмеивался над молодыми лыжниками, которые летом занимались меньше. Но потом норвежцу простили даже сочинскую бронзу скиатлона, которая досталась ему в спорной (не будем говорить нечестной) борьбе с Максимом Вылегжаниным.

Побывав в шкуре нарушителя, Мартин вдруг воспылал к российским лыжникам уважением. Он осуждал действия МОК после второй части доклада Макларена и не принимал всерьез доказательства комиссии Освальда против Легкова и остальных про царапины на пробирках, соль и дюшес. Перед Пхёнчханом Сундбю на словах поддерживал Устюгова, которого не допустили до Игр без объяснения причин, и про его астматический кейс забыли даже в России.

Мартин Йонсруд Сундбю с сыном МаркусомGetty Images

За позитивные и уважительные слова в адрес русских лыжников Мартина можно только поблагодарить, но лишь после собственного случая он понял несовершенство антидопингового законодательства, хотя отделался очень дешево. Передозировка незапрещенным сальбутамолом и эритропоэтин Логинова – конечно, не равнозначные случаи: в уголовном праве можно сравнить их с нанесением побоев и убийством, а стероид Йохауг поставить где-то посередине. Но после штрафа, административного или уголовного ареста каждый имеет право на новую жизнь. Так почему же в спорте не так?

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