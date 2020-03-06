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Пока Логинова травят, Йохауг обижается на комментарии. Про допинг норвежцев почти забыли

Пока Логинова травят, Йохауг обижается на комментарии. Про допинг норвежцев почти забыли
Валерия Кукалева

56 мин. назад

Норвежским лыжникам дали второй шанс, а Александру – нет.

Чемпионат мира по биатлону дал старт очередной волне травли спортсменов зарубежными коллегами, журналистами и болельщиками из других стран. Цунами запустил Александр Логинов: выиграв спринт, он обрушил на себя гнев ярых противников допинга. Потом на буллинг в соцсетях пожаловалась норвежская лыжница Тереза Йохауг, которая пропустила ЧМ-2017 и ОИ-2018 из-за анаболического стероида клостебол.

«Я знаю, что множество людей ненавидят меня и поливают грязью. Приходится признать, что таков мир. В нем полно интернет-троллей и ненависти. Обидно, что это так. Я бы хотела, чтобы люди дважды подумали, прежде чем нападать на других. Я в шоке. Я перестала читать комментарии. Это мне ничего не дает. Это, наверное, очень плохо. Вероятно, стоит отключить комментарии совсем», – пожаловалась Тереза и добавила, что люди часто оставляют в комментариях эмодзи с изображением шприца или губной помады.

Помада действительно стала визитной карточкой Йохауг, хотя она не объясняла запрещенный препарат косметикой, как российская биатлонистка Ирина Старых. По версии Терезы, допинг попал к ней с кремом для губ, которым она лечила полученный на сборах солнечный ожог, и с легкой руки интернет-троллей крем прочно переформировался в помаду. Например, мой дедушка (не тролль, но большой любитель почитать комментарии) зовет Йохауг исключительно Помадкой.

«То есть я правильно понимаю, что, будучи публичным лицом, призывать к наказанию русских спортсменов за допинг – это адекватная позиция, а в ответ получить негативную реакцию от русских болельщиков и сразу начать жаловаться – это нормально?»

«Команда астматиков!»

«Приняла сегодня больше пилюль, чем обычно?» – вот небольшая выжимка комментариев под публикациями Йохауг, преимущественно с русскоязычных аккаунтов.

Фанатскую волну в соцсетях нереально контролировать, с ней стоит смириться. Иногда абсолютно нормальные в обычной жизни люди, никого никогда не оскорблявшие, в соцсетях чувствуют свободу и безнаказанность – и пишут гадости спортсмену, которого наверняка даже не видели вживую.

Тереза Йохауг, Норвегия, «Ски Тур»

Тереза Йохауг, Норвегия, «Ски Тур»Getty Images

Совсем другое дело – адресная травля атлета соперниками. Йохауг не нравятся помадки от незнакомых людей, а Логинов вынужден терпеть высказывания от скандинавских биатлонистов, с которыми соревнуется, стоит на подиуме и которым жмет руку на награждениях (откажется от рукопожатия – будет мировой скандал).

«Позор для спорта», «Предпочли бы не видеть его с самого начала», «Он пришел и все испортил» – звучит резче и обиднее полуанонимных шприцов для Терезы. А это прямые цитаты братьев Бё и Себастьяна Самуэльссона – людей титулованных и, мягко говоря, не последних в биатлоне. Их словесное творчество негласно поощряется высшими чинами IBU, и никто не спешит остановить льющееся потоком неуважение.

Казалось бы, бумеранг должен вернуться к норвежцам в лыжах: разве не Йохауг недавно помешала Наталье Непряевой выиграть «Тур де Ски»? Но Наташа исключительно корректна к отбывшей наказание конкурентке.

«Неприятно, когда русские болельщики начинают писать, что она такая-сякая, допингистка, опять выиграла. Это низко. Зачем вы так пишете? К нам же потом плохое отношение из-за таких диванных критиков. Лично я хорошо отношусь к норвежкам, к той же Терезе. У меня нет к ней никаких негативных эмоций. И я замечала, что со мной она всегда приветлива. Да и вся их команда хорошо ведет себя по отношению ко мне», – рассказала Непряева.

Сергей Устюгов высказался чуть жестче, но тоже не переступил рамок. «У нас кто-то вспоминает про Йохауг или Сундбю? Тереза бегает, что с ума сойти можно. Такая частота движений! Я так не могу. Но никто из лыжников ничего ей не говорит. И уж тем более к норвежцам не заходит полиция утром в день старта», – пояснил Сергей разницу между Россией и Норвегией.

А еще в сборной Норвегии есть Мартин Йонсруд Сундбю, который выносил дистанционные гонки так же, как Клебо сейчас выносит спринты, а потом попался на 10-кратной передозировке противоастматического сальбутамола. Сейчас все, и русские болельщики тоже, зовут Мартина классным парнем, но он стал таковым аккурат после символического наказания в пару летних месяцев. Мало кто помнит – до нарушения антидопинговых правил Сундбю откровенно тащился с себя самого, хвалился чудовищным числом тренировочных часов в межсезонье и отнюдь не по-доброму посмеивался над молодыми лыжниками, которые летом занимались меньше. Но потом норвежцу простили даже сочинскую бронзу скиатлона, которая досталась ему в спорной (не будем говорить нечестной) борьбе с Максимом Вылегжаниным.

Побывав в шкуре нарушителя, Мартин вдруг воспылал к российским лыжникам уважением. Он осуждал действия МОК после второй части доклада Макларена и не принимал всерьез доказательства комиссии Освальда против Легкова и остальных про царапины на пробирках, соль и дюшес. Перед Пхёнчханом Сундбю на словах поддерживал Устюгова, которого не допустили до Игр без объяснения причин, и про его астматический кейс забыли даже в России.

Мартин Йонсруд Сундбю с сыном Маркусом

Мартин Йонсруд Сундбю с сыном МаркусомGetty Images

За позитивные и уважительные слова в адрес русских лыжников Мартина можно только поблагодарить, но лишь после собственного случая он понял несовершенство антидопингового законодательства, хотя отделался очень дешево. Передозировка незапрещенным сальбутамолом и эритропоэтин Логинова – конечно, не равнозначные случаи: в уголовном праве можно сравнить их с нанесением побоев и убийством, а стероид Йохауг поставить где-то посередине. Но после штрафа, административного или уголовного ареста каждый имеет право на новую жизнь. Так почему же в спорте не так?

Лучший телеграм-канал о лыжах, где тоже никуда без помадок

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