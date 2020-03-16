Президент ФЛГР Елена Вяльбе заявила, что лыжные гонки лучше биатлона, а также расказала о сотрудничестве со сборной России по биатлону.

«Никому не предлагаю уходить в биатлон ни сейчас, ни потом. Лыжные гонки гораздо лучше. Я никого не предлагаю, не сватаю, у каждого своя судьба и своя голова, пусть сами решают, чего они хотят. Но за наших биатлонистов мы тоже болеем.

СБР к нам единственный раз обращались, чтобы лыжи помогли сделать, не вопрос. Плюс у нас есть один тренер, который пишет план для биатлонистов и тренирует биатлонистов. Но я эту практику не приветствую, потому что каждый должен заниматься своим делом.

Я уверена, что не на сто процентов тренер по лыжам, если он не работает с тренером по стрельбе, может понимать, идет ли он правильным путем. У них своя специфика», – цитирует 51-летнюю Вяльбе ТАСС.

Елена Валерьевна – трехкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира и пятикратная победительница общего зачета Кубка мира.

Вяльбе возглавляет ФЛГР с 2010 года.

За 10 лет Вяльбе вернула русские лыжи в мировой топ. Она прислушивалась к критике и меняла убеждения

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