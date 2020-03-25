Eurosport
Тест: угадай, лыжник или биатлонист – отличи одного Устюгова от другого
Хорошо знаешь главные лица последних зим? Давай проверим.
Новый квиз для любителей зимних видов спорта уже в студии – учимся отличать лыжников от биатлонистов.
Практика показала, что некоторые медиа не отличают двух Устюговых, но для читателей Eurosport.ru это наверняка легкая задача. Мы приготовили этот вопрос и еще 11, но знание в лицо Большунова, Клебо, Фуркада и братьев Бё вам точно не понадобится.
Другие квизы по зимним видам:
Узнай биатлонистку топ-20 по фото без экипировки
Биатлонные легенды 2000-х из поколения Уле-Айнара Бьорндалена. Что с ними стало?
Нойнер, Чудов и Домрачева. Где сейчас биатлонные легенды 10-х?