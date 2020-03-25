Тест: угадай, лыжник или биатлонист – отличи одного Устюгова от другого

Новый квиз для любителей зимних видов спорта уже в студии – учимся отличать лыжников от биатлонистов.

Практика показала, что некоторые медиа не отличают двух Устюговых, но для читателей Eurosport.ru это наверняка легкая задача. Мы приготовили этот вопрос и еще 11, но знание в лицо Большунова, Клебо, Фуркада и братьев Бё вам точно не понадобится.

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