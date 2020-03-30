Анфиса Резцова вошла в историю как единственная спортсменка, у которой есть золото Олимпиады в лыжных гонках и биатлоне. До нее не дотянулись Ларс Бергер, бравший в обоих видах чемпионаты мира, побеждавший на лыжном Кубке мира Уле Айнар Бьорндален и Мириам Гёсснер – двукратная чемпионка мира по биатлону и серебряный призер Олимпиады в лыжах. Теперь угнаться за звездой советско-российского зимнего спорта попытается шведка Стина Нильссон – уже олимпийская чемпионка и чемпионка мира в лыжах.

Резцова взяла лыжное золото эстафеты в Калгари-1988, а через четыре года выиграла в Альбервилле биатлонный спринт. Лиллехаммер-1994 принес ей золото уже биатлонной эстафеты. В биатлоне Анфиса не стала чемпионкой мира, зато в лыжах брала титул в 1985-м, 1987-м и 1999-м. Последнее лыжное золото завоевано уже после биатлонных побед: все знают, что Резцова перешла из лыж в биатлон, но немногие помнят об обратном переходе – конечно же, скандальном.

Анфиса Анатольевна – одиозная фигура мирового биатлона и стоит особняком даже в медиаполе биатлона русского – безнадежного и порой абсолютно бессмысленного. Большинство спикеров хотя бы стараются быть корректными – Резцова же на пару с Тихоновым рубит сплеча и мало задумывается о последствиях (с Александром Ивановичем они, конечно же, имеют противоположное мнение по всем вопросам).

Анфиса РезцоваImago

Последним конфликтом стало заочное противостояние с Мартеном Фуркадом и норвежскими биатлонистками – Резцова заявила, что те прибегают к медицинской поддержке. Норвежек это возмутило не так, как француза: тот лично увидел публикацию в русских медиа и вступил в полемику в твиттере, назвав Резцову маразматичкой и добавив, что рассматривает вариант с обращением в суд за клевету. Анфиса открестилась и сказала, что не имела в виду допинг. К концу сезона перепалка сошла на нет, и Резцова игриво прокомментировала завершение карьеры Фуркадом: «Наверное, меня испугался».

А вот про свой допинг она высказалась абсолютно четко – разночтений быть не могло. В 2009 году Резцова комментировала «Лыжному спорту» дело Дементьева, Чепаловой и Рысиной и заявила:

«Вы знаете, каждый должен уметь отвечать за свои поступки. Например, когда вернулась в очередной раз в спорт после вторых родов в 1999 году, я пошла на это осознанно. В 1999 году отпахала полгода, всех обыгрывала летом, все прикидки выигрывала и не употребляла ничего, честно скажу, была чистая. А пришла зима – всем проигрываю. Как так? Мне стало обидно. И я пошла на это иглоукалывание. Я в тот год чемпионкой мира стала в эстафете, на этапах Кубка мира что-то цепляла. И мне это реально помогало. Поверьте, каждый спортсмен идет на это осознанно. Встречаются руководитель, доктор, тренер и спортсмен и вместе решают: хочешь ты это делать или не хочешь. И каждому доктор расписывает свою программу».

1999 год – это про лыжи: Анфиса Анатольевна как раз вернулась и выиграла чемпионат мира в команде. Получается, то золото, завоеванное в квартете с Ольгой Даниловой, Ларисой Лазутиной и Ниной Гаврылюк следовало бы отобрать, а Резцова заняла бы в спортивной иерархии место неподалеку от американского велогонщика Лэнса Армстронга, который выиграл семь многодневок «Тур де Франс», а потом был пойман на эритропоэтине.

Нина Гаврылюк, Анфиса Резцова, Лариса Лазутина и Ольга Данилова на ЧМ-1999Imago

Анфиса дала интервью про допинг в 2009-м – тогда спортивные онлайн-медиа только развивались. Русские журналисты не выискивали набросы в скандинавской и американское прессе, иностранцы не отслеживали каждый заголовок российских сайтов, чтобы найти намеки на допинг. Журналистика жила в печатном виде, и на заштатный полулюбительский «Лыжный спорт» никто не обратил внимания.

Представляете, что было бы, если бы Резцова сказала эти слова сейчас кому-нибудь из русских медиаграндов? Интервью мгновенно бы растащили на цитаты новостники со всего мира, а заголовки захлебывались бы восторгом от обнаруженного у когда-то великой спортсменки допинга. Возможно, эта история еще полыхнет. Конечно, допинг-пробы Резцовой и других лыжниц с ЧМ-1999 не хранятся, но здесь есть чистосердечное признание. Хотя вряд ли итальянкам Сабине Вальбузе, Габриэлле Паруцци, Антонелле Конфортоле и Стефании Бельмондо спустя 21 год нужно то золото.

В лыжи Резцова тоже возвращалась со скандалом. Она не попала в состав биатлонной команды на Олимпиаду-1998, а спустя годы раскрыла неприятные подробности, связанные с тренером Леонидом Гурьевым, который трудится в женской команде и сейчас.

«Тренер Гурьев, возглавлявший сборную, набрал туда своих девочек из Тюмени. А мне намекнул: попасть в команду могу через постель, поскольку в деньгах он нужды не испытывал. В итоге отцепили. Я решила побегать с лыжниками. Вышла на уровень сборной, но президент федерации Акентьев мой пыл охладил: «Почему должен везти тебя в Нагано? Ты для команды никто…»

Я уперлась в бетонную стену. Вот тогда и накатил депресняк. Ушла в себя. Тоска была такая, что иногда могла бутылку водки выпить. Слава богу, муж образумил: «Анфиса, ты же сильный человек, возьми себя в руки…» – рассказала Резцова. Чтобы вернуться в лыжную сборную, ей пришлось выиграть летнее первенство и не оставить тренерам шанса для маневра. Безапелляционно и беспринципно – впрочем, как всегда.

Последнее высказывание Резцовой – о несоблюдении рекомендованной жителям России самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

«Я не соблюдаю карантин, езжу по гостям – что нам будет? Ходим по лесу с родными, навестила брата под Владимиром, там чистая природа. Внуку год, его в четырех стенах держать неправильно. Давайте честно – никто не знает даже, помогает или нет маска. Как его соблюдать-то? Лучше жить как жилось, не забивая себе мозг», – сказала Анфиса Анатольевна. Видимо, тотальный карантин в Москве ввели именно из-за таких как она.

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