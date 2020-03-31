Шведская лыжница Стина Нильссон, недавно объявившая о переходе в биатлон, встретила на тренировке медведя и запечатлела огромные следы, оставленные животным на снегу.

«Я видела медведя! Безумие? Нет! К сожалению, у меня не было с собой моей маленькой винтовки, хотя, наверное, я все равно бы промахнулась», – написала 26-летняя Нильссон.

Стина – олимпийская чемпионка и чемпионка мира по лыжам, обладательница «МХГ» в зачете спринтов.

Она завершила сезон-2019/20 в декабре из-за травмы, а в марте объявила о переходе в биатлон.

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