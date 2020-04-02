Почетный президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Анатолий Акентьев раскритиковал работу Дмитрия Губерниева на соревнованиях по биатлону.

«Когда Губерниев ведет репортажи, я его выключаю. Он вампир, а я плохо себя чувствую, чувствую лишнюю возбужденность, поэтому лучше выключить звук. Это же не радиорепортаж, зачем нагнетать, если мы все сами видим. Излишняя информация вредит просмотру соревнований.

Губерниев наносит очень большой моральный ущерб команде. Нельзя брать интервью, когда человек только пробежал дистанцию и закончил ее неудачно. Девчонки в такой момент вообще не отвечают за слова. Как журналист пытал Логинова после обысков? Я сидел, и у меня руки чесались. У Сашки страшная трагедия, а он его дергает. Еще во время Олимпиады в Сочи я сказал, что журналистов мы увидели больше, чем спортсменов. Им плевать на команду, они заходят туда в любое время, как к себе домой. Сплошное самолюбование.

Я бы его вообще никуда не пускал. Нельзя так вести себя по отношению к людям. Процентов на 30 в плохих результатах команды его вина», – цитирует 80-летнего Акентьева News.ru.

Акентьев был президентом ФЛГР с 1996 года по 2004-й.

Возглавляющая лыжную федерацию Елена Вяльбе критически относится к общению лыжников с Губерниевым.

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