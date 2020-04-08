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Нильссон взяли в биатлонную сборную. Ей в пример – Резцова и еще 10 звезд обоих видов
Когда Гараничев и Бьорндален в одном списке.
Переход титулованной шведской лыжницы Стины Нильссон в биатлон произвел фурор, а недавно стало известно, что спортсменка без отбора зачислена в основную сборную и будет готовиться к первому биатлонному сезону в составе национальной команды.
Пока неясно, каких результатов добьется Стина, но успешных примеров довольно много. Некоторые лыжники переходят в биатлон и полностью посвящают карьеру новому виду спорта, а некоторые умудряются хорошо выступать и там, и там.
Анфиса Резцова (СССР, Россия)
Годы активной карьеры: 1984-2002
В лыжах: олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира
В биатлоне: двукратная олимпийская чемпионка, двукратная обладательница «БХГ»
Анфиса Резцова, Россия, 1999 годImago
Катрин Апель (Германия)
Годы активной карьеры: 1990-2007
В лыжах: призер ЮЧМ
В биатлоне: двукратная олимпийская чемпионка, четырехкратная чемпионка мира
Катрин АпельGetty Images
Анна Карин Зидек (Швеция)
Годы активной карьеры: 1993-2011
В лыжах: участница Олимпиады-2002
В биатлоне: олимпийская чемпионка, чемпионка мира
Анна Карин ЗидекGetty Images
Магдалена Форсберг (Швеция)
Годы активной карьеры: 1986-2002
В лыжах: призер ЧМ и этапа Кубка мира
В биатлоне: шестикратная чемпионка мира, шесткратная обладательница «БХГ»
Магдалена ФорсбергGetty Images
Дениз Херрманн (Германия)
Годы активной карьеры: с 2009 года
В лыжах: бронзовый призер Олимпиады
В биатлоне: чемпионка мира, многократная победительница этапов Кубка мира
Дэнис ХеррманнGetty Images
Ольга Медведцева (Россия)
Годы активной карьеры: 1993-2010
В лыжах: двукратная чемпионка мира среди юниоров
В биатлоне: двукратная олимпийская чемпионка, шестикратная чемпионка мира
Ольга МедведцеваGetty Images
Ларс Бергер (Норвегия)
Годы активной карьеры: 2001-2015
В лыжах: трехкратный чемпион мира, вице-чемпион Олимпиады
В биатлоне: чемпион мира
Ларс БергерGetty Images
Мириам Гёсснер (Германия)
Годы активной карьеры: 2008-2016
В лыжах: вице-чемпионка ОИ и ЧМ
В биатлоне: двукратная чемпионка мира
Мириам ГёсснерGetty Images
Уле-Айнар Бьорндален (Норвегия)
Годы активной карьеры: 1993-2018
В лыжах: победитель этапа Кубка мира
В биатлоне: восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира, шестикратный обладатель «БХГ»
Уле-Айнар БьорндаленGetty Images
Евгений Гараничев (Россия)
Годы активной карьеры: c 2006 года
В лыжах: чемпион мира среди юниоров
В биатлоне: медалист Олимпиады, трехкратный чемпион Европы
Евгений ГараничевGetty Images
Кайса Варис (Финляндия)
Годы активной карьеры: 1995-2008
В лыжах: бронзовый призер ЧМ
В биатлоне: победительница этапа Кубка мира
Кайса ВарисGetty Images
Эви Захенбахер-Штеле (Германия)
Годы активной кареры: 1998-2014
В лыжах: двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира
В биатлоне: победа в эстафете на ЭКМ
Эви Захенбахер-ШтелеGetty Images
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