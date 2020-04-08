Переход титулованной шведской лыжницы Стины Нильссон в биатлон произвел фурор, а недавно стало известно, что спортсменка без отбора зачислена в основную сборную и будет готовиться к первому биатлонному сезону в составе национальной команды.

Пока неясно, каких результатов добьется Стина, но успешных примеров довольно много. Некоторые лыжники переходят в биатлон и полностью посвящают карьеру новому виду спорта, а некоторые умудряются хорошо выступать и там, и там.

Анфиса Резцова (СССР, Россия)

Годы активной карьеры: 1984-2002

В лыжах: олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира

В биатлоне: двукратная олимпийская чемпионка, двукратная обладательница «БХГ»

Анфиса Резцова, Россия, 1999 годImago

Катрин Апель (Германия)

Годы активной карьеры: 1990-2007

В лыжах: призер ЮЧМ

В биатлоне: двукратная олимпийская чемпионка, четырехкратная чемпионка мира

Катрин АпельGetty Images

Анна Карин Зидек (Швеция)

Годы активной карьеры: 1993-2011

В лыжах: участница Олимпиады-2002

В биатлоне: олимпийская чемпионка, чемпионка мира

Анна Карин ЗидекGetty Images

Магдалена Форсберг (Швеция)

Годы активной карьеры: 1986-2002

В лыжах: призер ЧМ и этапа Кубка мира

В биатлоне: шестикратная чемпионка мира, шесткратная обладательница «БХГ»

Магдалена ФорсбергGetty Images

Дениз Херрманн (Германия)

Годы активной карьеры: с 2009 года

В лыжах: бронзовый призер Олимпиады

В биатлоне: чемпионка мира, многократная победительница этапов Кубка мира

Дэнис ХеррманнGetty Images

Ольга Медведцева (Россия)

Годы активной карьеры: 1993-2010

В лыжах: двукратная чемпионка мира среди юниоров

В биатлоне: двукратная олимпийская чемпионка, шестикратная чемпионка мира

Ольга МедведцеваGetty Images

Ларс Бергер (Норвегия)

Годы активной карьеры: 2001-2015

В лыжах: трехкратный чемпион мира, вице-чемпион Олимпиады

В биатлоне: чемпион мира

Ларс БергерGetty Images

Мириам Гёсснер (Германия)

Годы активной карьеры: 2008-2016

В лыжах: вице-чемпионка ОИ и ЧМ

В биатлоне: двукратная чемпионка мира

Мириам ГёсснерGetty Images

Уле-Айнар Бьорндален (Норвегия)

Годы активной карьеры: 1993-2018

В лыжах: победитель этапа Кубка мира

В биатлоне: восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира, шестикратный обладатель «БХГ»

Уле-Айнар БьорндаленGetty Images

Евгений Гараничев (Россия)

Годы активной карьеры: c 2006 года

В лыжах: чемпион мира среди юниоров

В биатлоне: медалист Олимпиады, трехкратный чемпион Европы

Евгений ГараничевGetty Images

Кайса Варис (Финляндия)

Годы активной карьеры: 1995-2008

В лыжах: бронзовый призер ЧМ

В биатлоне: победительница этапа Кубка мира

Кайса ВарисGetty Images

Эви Захенбахер-Штеле (Германия)

Годы активной кареры: 1998-2014

В лыжах: двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира

В биатлоне: победа в эстафете на ЭКМ

Эви Захенбахер-ШтелеGetty Images

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