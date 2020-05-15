Зимние виды спорта

«Жду извинений». Журналисты снова перепутали биатлониста Устюгова с лыжником, и Сергей взбесился

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Сергей Устюгов

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
2 часов назад

Возмущения стопроцентно справедливы.

Журналисты снова перепутали биатлониста Евгения Устюгова с его однофамильцем – лыжником Сергеем Устюговым. Сергей возмутился и призвал телеканал «Россия-24» к ответу.

«Накипело! Люди, работающие в СМИ, как вы не можете отличить биатлон от лыжных гонок? А редактору программы большой привет, жду извинений», – написал 28-летний Устюгов (лыжник) и приложил видео сюжета про Евгения Устюгова (биатлониста), где использованы кадры лыжных соревнований, а также тэгнул аккаунты «России-24».

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В комментариях Сергею посоветовали призвать журналистов к ответу и потребовать денежную компенсацию, и он ответил: «Тогда ищу адвокатов».

  • Сергей Устюгов – двукратный чемпион мира и победитель «Тур де Ски».
  • Евгений Устюгов был двукратным олимпийским чемпионом по биатлону, но золото Сочи-2014 аннулировали из-за допинга. 14 мая появились новости по апелляции биатлониста.

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