Сергей Устюгов
Фото: Getty Images
Возмущения стопроцентно справедливы.
Журналисты снова перепутали биатлониста Евгения Устюгова с его однофамильцем – лыжником Сергеем Устюговым. Сергей возмутился и призвал телеканал «Россия-24» к ответу.
«Накипело! Люди, работающие в СМИ, как вы не можете отличить биатлон от лыжных гонок? А редактору программы большой привет, жду извинений», – написал 28-летний Устюгов (лыжник) и приложил видео сюжета про Евгения Устюгова (биатлониста), где использованы кадры лыжных соревнований, а также тэгнул аккаунты «России-24».
Устюгов намерен бороться за золото Сочи в CAS, Путин рассчитывает, что генетические тесты помогут
В комментариях Сергею посоветовали призвать журналистов к ответу и потребовать денежную компенсацию, и он ответил: «Тогда ищу адвокатов».
- Сергей Устюгов – двукратный чемпион мира и победитель «Тур де Ски».
- Евгений Устюгов был двукратным олимпийским чемпионом по биатлону, но золото Сочи-2014 аннулировали из-за допинга. 14 мая появились новости по апелляции биатлониста.
После «Тур де Ски» фанаты Устюгова называли Большунова рюкзаком. Что это такое?
Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках