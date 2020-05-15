Возмущения стопроцентно справедливы.

Журналисты снова перепутали биатлониста Евгения Устюгова с его однофамильцем – лыжником Сергеем Устюговым. Сергей возмутился и призвал телеканал «Россия-24» к ответу.

«Накипело! Люди, работающие в СМИ, как вы не можете отличить биатлон от лыжных гонок? А редактору программы большой привет, жду извинений», – написал 28-летний Устюгов (лыжник) и приложил видео сюжета про Евгения Устюгова (биатлониста), где использованы кадры лыжных соревнований, а также тэгнул аккаунты «России-24».

Биатлон Устюгов намерен бороться за золото Сочи в CAS, Путин рассчитывает, что генетические тесты помогут 13 ЧАСОВ НАЗАД

В комментариях Сергею посоветовали призвать журналистов к ответу и потребовать денежную компенсацию, и он ответил: «Тогда ищу адвокатов».

Сергей Устюгов – двукратный чемпион мира и победитель «Тур де Ски».

Евгений Устюгов был двукратным олимпийским чемпионом по биатлону, но золото Сочи-2014 аннулировали из-за допинга. 14 мая появились новости по апелляции биатлониста.

После «Тур де Ски» фанаты Устюгова называли Большунова рюкзаком. Что это такое?

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

Лыжные гонки Устюгов рассказал об отношениях с Большуновым 27/04/2020 В 05:20