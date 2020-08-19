Но сейчас остались только единичные случаи.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев порассуждал о проблеме допинга в России.

«Мы в свое время серьезно погрязли в этом. Серьезно. Много побед в биатлоне, в лыжах на эритропоэтине. Это правда. Возможно, мы не осознавали всей опасности. Эта зараза проникла очень глубоко. Я видел, как некоторые люди переставали работать, потому что можно было использовать чудодейственный препарат. Это чудовищно.

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Мы жрали допинг, мы его жрали, правда, проблемы были. Но мы эти проблемы осознали и постарались захлопнуть эту крышку. Остались лишь единичные случаи», – заявил Губерниев в интервью ютьюб-каналу «А поговорить?» Ирины Шихман.

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