Ура-ура – любителям зимних видов спорта теперь будет, где поговорить и обсудить все самое интересное.
В день старта лыжного сезона Eurosport.ru открывает чаты для зимних болельщиков в телеграме и ВКонтакте. Можно обсудить новые высказывания Елены Валерьевны Вяльбе, отпраздновать победы Большунова, полюбоваться на новые фото Вирер и вместе поволноваться во время гонок: лыжных, биатлонных и не только. Есть еще горные лыжи, прыжки с трамплина и даже двоеборье.
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Кто предпочитает телеграм – вам сюда.
Кому больше нравится ВКонтакте – сюда
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