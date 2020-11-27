Ура-ура – любителям зимних видов спорта теперь будет, где поговорить и обсудить все самое интересное.

В день старта лыжного сезона Eurosport.ru открывает чаты для зимних болельщиков в телеграме и ВКонтакте. Можно обсудить новые высказывания Елены Валерьевны Вяльбе, отпраздновать победы Большунова, полюбоваться на новые фото Вирер и вместе поволноваться во время гонок: лыжных, биатлонных и не только. Есть еще горные лыжи, прыжки с трамплина и даже двоеборье.

Зимние виды спорта
Губерниев: «Мы жрали допинг. Много побед в биатлоне, в лыжах на эритропоэтине»
19/08/2020 В 13:02

Кто предпочитает телеграм – вам сюда.

Кому больше нравится ВКонтакте – сюда

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Зимние виды спорта
«Жду извинений». Журналисты снова перепутали биатлониста Устюгова с лыжником, и Сергей взбесился
15/05/2020 В 08:51
Зимние виды спорта
Нильссон взяли в биатлонную сборную. Ей в пример – Резцова и еще 10 звезд обоих видов
08/04/2020 В 12:10