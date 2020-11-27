В день старта лыжного сезона Eurosport.ru открывает чаты для зимних болельщиков в телеграме и ВКонтакте. Можно обсудить новые высказывания Елены Валерьевны Вяльбе, отпраздновать победы Большунова, полюбоваться на новые фото Вирер и вместе поволноваться во время гонок: лыжных, биатлонных и не только. Есть еще горные лыжи, прыжки с трамплина и даже двоеборье.