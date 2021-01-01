В 2017 году Пиппа Миддлтон – сестра кембриджской герцогини Кейт – закатила роскошный девичник в Мерибеле, на горнолыжном курорте во французских Альпах. «Пиппа любит кататься на лыжах, поэтому ее выбор сразу пал на это место», – расписывали британские таблоиды. После свадьбы с бывшим автогонщиком Джейсом Мэттьюзом увлечение не пропало – пару часто фотографировали на самых дорогих зимних курортах.

«Катание на лыжах поднимает дух, дает ощущение ветра на лице, скорость, волнение, – рассказывает Пиппа. – В то же время требуются мышечные навыки, решимость и концентрация. Я люблю все виды катания на лыжах и получаю удовольствие от пребывания в горах. Там можно ощутить прекрасное чувство свободы, находясь рядом со стихией и наслаждаясь выбросом эндорфинов».

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Как минимум эти слова указывают на то, что лыжи – не просто каприз для богатой британской леди, которая имеет возможность круглогодично отдыхать в Куршевеле, Санкт-Морице и Кортине. Госпожа Миддлтон регулярно бегает массовые лыжные марафоны, и первыми она всполошила шведов в 2012 году, заявившись на 90-километровый классический Васалоппет. 4 марта Пиппа и ее брат Джеймс готовились выйти на старт с 15800 других зарегистрированных участников.

Васалоппет Фото: Getty Images

«Да, это действительно так, – подтвердил сенсацию официальный представитель Васалоппет Пер Стрид. – С нами связался близкий к ним человек и спросил, все ли в силе. Это действительно фантастика, что участвуют такие известные люди. Значит, наши мероприятия привлекают не только самых известных лыжников мира, но и в принципе некоторых самых известных людей в мире. Васалоппет – отличный вызов и важное достижение».

Шведы были озадачены приездом монарших особ – они привыкли, что на лыжах уверенно стоят скандинавские королевские семьи, но британские стали откровением. «Многие задаются вопросом, что они смогут на трассе. Обычно Англия вводит чрезвычайное положение, когда на землю падает несколько сантиметров снега», – подтрунивали журналисты Expressen, а медиабригада Васалоппет шутила над коррами британских таблоидов, которые ради Пиппы попробуют пробраться в шведскую глубинку.

Пиппа Миддлтон на трассе Васалоппет Фото: Getty Images

«Мы уже подготовились к повышенному интересу от медиа в этом году. Подавляющее большинство тех, кто следит за Васалоппет, знают, что это такое, но сейчас можно представить, что это будут журналисты, которые об этом понятия не имеют. Которые думают, что очень легко сесть на самолет до Муры, а потом взять такси до Сэлена. Так что будем над этим работать», – заключил гендир Йонас Бауэр.

В итоге насмешки оказались напрасными: невестка принца Уильяма финишировала 412-й из 1734 участниц, ее результат – 7 часов 13 минут и 36 секунд (победительница, норвежская олимпийская чемпионка Вибеке Скофтеруд, пробежала гонку за 4 часа 8 минут 24 секунды). Брат Пиппы Джеймс на 10 минут отстал от датского кронпринца Фредерика, который пробежал 90 километров за 6 часов 36 минут 32 секунды. В предыдущие годы в Васалоппет участвовали король Швеции Карл-Густав, принц Карл-Филипп и принцесса Мадлен.

«Фантастический опыт, – поделилась Пиппа с репортерами SVT, которые окружили ее после финиша. – Я тренировалась всего несколько выходных, но это фантастический опыт, классное мероприятие и большой вызов для меня. Теперь нужно попытаться успокоиться».

Пиппа Миддлтон после Васалоппет Фото: Getty Images

После Васалоппет Пиппа покорила норвежский Биркебейнер и посчитала себя созревшей для экстремальных лыжных вызовов. Сестра Ее высочества заявилась на суровую гонку патрулей Patrouille des Glaciers. Это уже не гладкие лыжи – это ски-альпинизм в сложнейших условиях. Учитывая 4000 метров набора высоты, 53-километровый маршрут превращается в 110-километровый. Впервые гонку провели в 1943 году для проверки стойкости швейцарских солдат, но уже спустя шесть лет ее забросили из-за гибели трех участников. Ивент возродился только в 1984-м и сразу заявил о себе как о соревновании не для слабонервных. Фактически это подъем по ледяным склонам: участники связаны между собой альпинистскими веревками, а завершается все в темное время суток.

Британка прошла и эту гонку, причем именно присутствие духа Пиппы помогло команде дойти до финиша. Об этом рассказал один из ее партнеров, Тарвин Купер. В сложный момент Пиппа взяла на себя инициативу и уговорила еще одного их спутника, бывшего королевского пехотинца Берни Шросби, продолжить путь, а не сходить с дистанции.

«Это была жестокая гонка, не похожая ни на что другое. В отдельные моменты я находилась на пределе возможностей. Ночной поход по обледенелой каменистой местности, связка с двумя товарищами – это требует, чтобы все мы были сильными физически и морально.

Было важно заботиться друг о друге и не подвести остальных. Это долгий и совместный путь, вы чувствуете взлеты и падения, нужно быть храбрыми и поддерживать друг друга. Это было эпическое эмоциональное приключение, в основе которого лежало товарищество, и через 14 часов 53 минуты мы достигли того, чего хотели – преодолели вызов и вместе пересекли финишную черту», – рассказала Миддлтон.

Финиш Пиппы Миддлтон и ее команды Фото: Getty Images

Пиппа занимается лыжами не только для удовольствия, но и ради высшей цели – благотворительности. В экстремальной гонке она участвовала, чтобы привлечь внимание к организации Diasability Snowsport UK, которая помогает британским паралимпийцам и другим людям с ограниченными возможностями, которые хотят заняться спортом.

«Инвалиды не должны быть обделены этим опытом, – заявила Миддлтон. – В лыжных школах DSUK я своими глазами видела, как растут независимость и уверенность людей с ограниченными возможностями. Я провела время со многими, и видеть восторженные улыбки на их лицах у подножия склона – удивительный и вдохновляющий момент».

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