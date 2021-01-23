Известные лыжники и биатлонисты оценили навыки катания Льюиса Хэмилтона – пилота «Формулы-1» и семикратного чемпиона мира.

«Беговые лыжи, 2000 метров. Одна из лучших тренировок за последние годы: чувствую себя сосредоточенным, как никогда, и стремлюсь превратить тело в машину. Слежу за питанием, пью много воды, продолжаю придерживаться веганской диеты и хочу обрести мир и спокойствие во всем, что делаю», – написал 36-летний гонщик, выложив видео лыжной тренировки.

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В комментариях отметились звезды зимних видов спорта. «Выглядит здорово», – написал Йоханнес Клебо, трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам из Норвегии. Его коллега Петтер Нуртуг оставил эмодзи в виде ракеты, Эмиль Иверсен – в виде бицепса.

«Техника хороша! В следующий раз попробуй с винтовкой на спине. Уверен, тебе понравится совмещать два вида спорта», – написал прославленный экс-биатлонист из Франции Мартен Фуркад. Также публикацию лайкнул Эмиль Хегле Свендсен.

В сезоне-2020 Хэмилтон взял седьмое чемпионство и сравнялся с рекордом Михаэля Шумахера.

Он до сих пор не продлил контракт с «Мерседесом», другие команды на 2021 год укомплектованы.

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