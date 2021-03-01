В зимние виды спорта шагнул феминизм – отчасти это отразилось на недавнем чемпионате мира по биатлону. Женщины финишировали в обеих смешанных гонках, а в сингл-миксте преодолели больший километраж по сравнению с мужчинами за счет финишного круга. Женский финиш в смешанках откровенно непривычен даже болельщикам, встречаются комментарии в духе «блин, опять бабы финишируют!» – и не из-за мизогинии, а потому что в биатлоне действительно долгое время не было альтернативы. Все привыкли к тому, что финишировать должны мужчины – так называемый сильный пол, хотя сейчас это выражение активно стирается из повседневного использования.

На самом деле, такой вопрос действительно возникает – а почему в смешанках не могут финишировать женщины? Чем женский биатлон хуже мужского? Призовые у биатлонисток и биатлонистов одинаковые – Экхофф, Эберг и их предшественницам не пришлось бороться с IBU за равноправие, как, например, теннисисткам. На ЧМ-2021 медали завоевали биатлонистки из восьми стран (учитывая, что на подиумах не было России), а у мужчин в призах были только пять: Норвегия, Франция, Швеция, Германия и Россия. Получается, женский биатлон намного вариативнее, а мужской ограничен.

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Прекрасный вариант на будущее для IBU – поделить финиши двух смешанных дисциплин между разными полами и чередовать их по аналогии со стилями передвижения в лыжных гонках. Например, на Олимпиаде в Пекине женщины завершают сингл-микст, а мужчины – большую смешанку, на ЧМ-2023 – наоборот. Биатлонистки абсолютно точно заслужили решать судьбу медалей в гонках, совместных с биатлонистами-мужчинами. Доминаторство Мартена Фуркада, а затем Йоханнеса Бё в какой-то времени вредит мужскому биатлону по сравнению с женским, где предсезонные предсказания делать бесполезно.

Боевые разборки на финише сингл-микста – увы, без России

А вот в соседних лыжах есть настоящие феминистки. Главная – 37-летняя шведка Мария Рюдквист, уже завершившая карьеру и презентовавшая книгу «О неравенстве полов в спорте». В составе эстафетной четверки Рюдквист завоевала серебро чемпионата мира 2015 года, но запомнилась не этим, а борьбой за расширенные права женщин. Она негодовала на засилье мужчин в тренерских штабах разных национальных сборных и поцапалась с норвежцем Уле Мортеном Иверсеном, который в один из сезонов возглавлял женскую сборную Швеции – тот якобы не уважал лыжниц с детьми.

На летних сборах Иверсен (отец Эмиля Иверсена, который входит в сборную Норвегии и отпускает дерзкие панчи в адрес русских лыжников) ввел жесткие правила – в частности, не разрешил Рюдквист раньше уйти с обеда и позвонить домой болеющей дочери. Мария была уверена, что все проблемы – от того, что он мужчина, а в штабе должно быть равное распределение полов.

На Кубке мира и главных стартах лыжницы традиционно бегают меньше лыжников – шведку возмутило и это. Ее не устроило привычное разделение на 5/10, 10/15, 15/30 и 30/50 километров – Мария уверена, что женщины способны преодолевать аналогичную дистанцию. Когда на этапе в Давосе мужскую тридцатку сократили до пятнашки из-за нехватки снега, женскую гонку урезали с 15 до 10 – и Рюдквист логично возмутилась. Если круг выдерживает тяжелых мужчин на 15-километровой дистанции, почему нельзя оставить заранее запланированный километраж для женщин?

Мария Рюдквист Фото: Imago

Речь не идет о соревнованиях лыжниц наравне с лыжниками – но о том, что женщины действительно способны преодолевать те же дистанции. И 30, и 50 и даже больше километров! На марафоне Васалоппет в Швеции женщины бегут 90, на супердлинном Норденскиолдслоппет за полярным кругом – 220. Поэтому хрупкие лыжницы точно не сломаются, если пробегут на Кубке мира не 10, а 15 километров, как и мужчины. Хотя сейчас предлагать более длинные дистанции неразумно из-за Терезы Йохауг, которая только этого и ждет. Сколько же она привезет после 50 километров, если на 15 выиграла у шведок полминуты? Но без привязки к Йохауг идея уравнять женщин и мужчин в дистанциях вполне даже здравая. И подвижки уже были – в сезоне-2019/20 все бежали по 38 километров в рамках «Ски Тура».

А летом 2019 года лыжницы даже без участия Рюдквист митинговали на лыжероллерном фестивале Blink – манифест возглавила двукратная олимпийская чемпионка Юстина Ковальчик. Гонка в гору под названием Lysebotn Opp – традиционный элемент программы фестиваля, но два года назад открыли отдельный класс: подъем разрешили не только привычным коньком, а еще и даблполингом (одновременным бесшажным ходом, когда работают только руки). И открыли почему-то только для мужчин, хотя зимой женщины выносили марафоны на руках не хуже. Лыжницам посоветовали заявиться в мужской класс и бежать вне зачета, но такого неуважения Ковальчик, Бритта Йоханссон-Норгрен и Астрид Ойре Слинд (лучшие марафонки на тот момент) не стерпели. Они рассвирепели и призвали руководство к ответу.

«Мы были неправы, должен сказать честно, – пристыженно прокомментировал спортивный директор Blink Арне Идланн. – Гонка оказалась более привлекательной, чем мы ожидали. Мы думали, что у нас будет время только на один новый старт, просто чтобы опробовать концепцию – и это будет мужская категория. Но потом нас атаковали протестующие дамы. Мы были вынуждены создать женский класс. Отлично, что у них есть желание – мы решили, что должны выслушать женщин, отнестись к ним серьезно и предоставить отдельную гонку».

Ковальчик и компания тогда залезли в гору на руках и продолжают атаковать любимые марафоны Ski Classics – серии с современной бизнес-моделью, которой хватает уравнения прав всех спортсменов, но пока не хватает денег и популярности.

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