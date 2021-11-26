Eurosport.ru запускает Дом зимы в Viber! В зимнем сообществе тебя ждут только самые жаркие хайлайты, новости и интересные материалы о зимних видах спорта. Биатлон, лыжные гонки, хоккей, керлинг, фигурное катание и многое другое – зимнего контента здесь будет по-настоящему много. Обязательно присоединяйся и следи за всеми самыми актуальными событиями этого олимпийского сезона в Viber.
Михаил Коляда
Фото: Getty Images
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Наблюдай за Кубком мира в лыжах и биатлоне: Йоханнес Клебо или Александр Большунов, Йоханнес Бё или Александр Логинов? Кто успешнее выступит на Олимпиаде в Пекине? Плющенко vs Тутберидзе – самые интересные новости из мира фигурного катания и не только. Подписывайся на Дом зимы в Viber – будет очень интересно.
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