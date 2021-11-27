Последние выходные ноября – традиционно первые выходные большого зимнего сезона: в финской Руке стартуют лыжные гонки, в шведском Эстерсунде – биатлон, а в Сочи на последнем этапе Гран-при фигуристы бюьтся за последние путевки в финал. На десерт – прыжки с трамплина, горные лыжи, лыжный фристайл и не только.
Главная повестка дня:
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- разделки на 10/15 километров в лыжных гонках,
- индивидуальные гонки в биатлоне,
- произвольные программы фигуристов на Гран-при России.
Зимние виды спорта
Eurosport запускает Дом зимы в Viber – лыжи, биатлон и многое другое
Eurosport.ru целый день будет следить за выступлениями зимников – почаще обновляй страницу, самые новые посты появляются сверху.
12:00. Начинаем зимний день с успехов в азиатском часовом поясе: российский фристайлист Сергей Ридзик выиграл этап Кубка мира в ски-кроссе. А через 15 минут стартует мужская гонка в лыжах – включаем Eurosport 1 или приобретаем подписку.
Русский фристайлист Ридзик выиграл на КМ – лучшие моменты победы
Лучшие зимние тексты к старту сезона:
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