Последние выходные ноября – традиционно первые выходные большого зимнего сезона: в финской Руке стартуют лыжные гонки, в шведском Эстерсунде – биатлон, а в Сочи на последнем этапе Гран-при фигуристы бюьтся за последние путевки в финал. На десерт – прыжки с трамплина, горные лыжи, лыжный фристайл и не только.

Главная повестка дня:

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разделки на 10/15 километров в лыжных гонках,

индивидуальные гонки в биатлоне,

произвольные программы фигуристов на Гран-при России.

Зимние виды спорта Eurosport запускает Дом зимы в Viber – лыжи, биатлон и многое другое 19 ЧАСОВ НАЗАД

Eurosport.ru целый день будет следить за выступлениями зимников – почаще обновляй страницу, самые новые посты появляются сверху.

12:00. Начинаем зимний день с успехов в азиатском часовом поясе: российский фристайлист Сергей Ридзик выиграл этап Кубка мира в ски-кроссе. А через 15 минут стартует мужская гонка в лыжах – включаем Eurosport 1 или Начинаем зимний день с успехов в азиатском часовом поясе: российский фристайлист Сергей Ридзик выиграл этап Кубка мира в ски-кроссе. А через 15 минут стартует мужская гонка в лыжах – включаем Eurosport 1 или приобретаем подписку

Русский фристайлист Ридзик выиграл на КМ – лучшие моменты победы

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Зимние виды спорта Тренер Каминский: цифры сезона, финансирование, тредбан 01/07/2021 В 11:49