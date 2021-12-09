Стали известны зарплаты лучших норвежских спортсменов. Оклады атлетов из Норвегии обнародовал сайт DN.no.
Лыжница Тереза Йохауг заработала 565 тысяч евро, ее налогооблагаемое состояние равняется 5,36 млн евро. Уже завершившая карьеру Марит Бьорген обогатилась на 267 тысяч, а ее капитал составляет 3,4 млн. Петтер Нуртуг заработал 109 тысяч, его состояние – 1,3 млн. Годовой доход Йоханнеса Клебо – 337 тысяч евро, состояние Клебо – 892 тысячи.
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Биатлонистка Тирил Экхофф обогатилась на 426 тысяч при состоянии 991 тысяча евро. Йоханнес Бё заработал 1,3 млн евро.
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Активы футболиста «Боруссии» Эрлинга Холанна – 7,6 миллионов евро. Главный тренер сборной Норвегии по футболу Столе Сольбаккен имеет состояние в 5 млн, а у бывшего коуча «МЮ» Уле-Гуннара Сульшера есть 11,3 млн евро активов – в прошлом году он заработал 367 тысяч. Шахматист Магнус Карлсен заработал 3 млн евро, его активы оцениваются в состояние в 4,7 млн. Теннисист Каспер Рууд с доходом 287 тысяч имеет состояние 376 тысяч евро.
Стоит, отметить, данные налоговых отчетов не дают полное представление о заработках спортсменов, проживающих в других странах, поэтому информация о доходах футболистов, Карлсена и теннисистов не точна.
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