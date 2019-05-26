Немецкий гонщик Кай Гюнтер погиб во время чемпионата Германии по ралли.

По информации Focus, 48-летний Гюнтер попал в аварию: его автомобиль врезался в дерево на этапе в Цвиккау. Спортсмен получил травмы, несовместимые с жизнью, и умер в больнице. Штурман Гюнтера выжил, но получил серьезные травмы и находится под наблюдением медиков.

Оргкомитет ралли выразил соболезнования родственникам погибшего пилота. Гонка была приостановлена, остальные заезды отменили.

Гюнтер выступал за «Рено».

Причины инцидента пока не называются.

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