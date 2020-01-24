Эстонский гонщик команды Hyundai Отт Тянак на полной скорости упал с обрыва на этапе чемпионата мира по ралли (WRC), который прошел в Монте-Карло.

Тянак потерял управление автомобилем после прыжка на скорости 170 км/ч и стетел с обрыва. К счастью, благодаря продвинутым мерам безопасности, спортсмен и его экипаж не пострадали, однако были вынуждены сойти с дистанции.

32-летний Тянак – действующий чемпион WRC.

Перед этапом в Монте-Карло эстонец занимал четвертое место в общем зачете с отставанием от лидера в 10 секунд.

Вертолет с камерой красиво подрифтовал в воздухе, снимая занос раллийной тачки

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