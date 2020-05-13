Магомед Алиомаров
Фото: From Official Website
Выражаем соболезнования родным и близким.
В Махачкале скоропостижно скончался главный тренер женской сборной России по вольной борьбе Магомед Алиомаров.
О смерти сообщается на сайте федерации спортивной борьбы России. 68-летний Алиомаров умер в больнице, в последние дни он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Федерация выразила соболезнования родным и близким тренера.
На чеченском турнире по вольной борьбе случилась массовая драка с участием спортсменов и фанатов
Президент федерации Михаил Мамиашвили заявил, что причиной смерти Алиомарова стал коронавирус.
«К сожалению, это суровая действительность, Магомед Алиомарович Алиомаров умер сегодня ночью в Дагестане. Да, это коронавирус. Похороны состоятся сегодня в Дагестане. Сказать, что это очень большая потеря для нас, значит ничего не сказать.
Магомед Алиомаров был еще молодым мужчиной, и у него было столько энергии, столько планов, столько надежд. И те революционные преобразования, которые он сделал в женской борьбе, конечно же, вселяли в нас надежды. Но это все настолько несравнимо с тем, что ушел из жизни такой молодой человек, у которого есть семья, дети, внуки. Светлая память», – цитирует Мамиашвили «Р-Спорт».
- Алиомаров стал тренером женской сборной по вольной борьбе в феврале 2019 года.
- Россия заняла второе общекомандное место на ЧМ-2019 и стала первой на ЧЕ-2020.
- 12 мая Россия вышла на второе место по числу зараженным COVID-19 после США.
(Фото: официальный сайт Федерации спортивной борьбы России)
Навка и Песков заболели коронавирусом
Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте