Выражаем соболезнования родным и близким.

В Махачкале скоропостижно скончался главный тренер женской сборной России по вольной борьбе Магомед Алиомаров.

О смерти сообщается на сайте федерации спортивной борьбы России. 68-летний Алиомаров умер в больнице, в последние дни он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Федерация выразила соболезнования родным и близким тренера.

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Президент федерации Михаил Мамиашвили заявил, что причиной смерти Алиомарова стал коронавирус.

«К сожалению, это суровая действительность, Магомед Алиомарович Алиомаров умер сегодня ночью в Дагестане. Да, это коронавирус. Похороны состоятся сегодня в Дагестане. Сказать, что это очень большая потеря для нас, значит ничего не сказать.

Магомед Алиомаров был еще молодым мужчиной, и у него было столько энергии, столько планов, столько надежд. И те революционные преобразования, которые он сделал в женской борьбе, конечно же, вселяли в нас надежды. Но это все настолько несравнимо с тем, что ушел из жизни такой молодой человек, у которого есть семья, дети, внуки. Светлая память», – цитирует Мамиашвили «Р-Спорт».

Алиомаров стал тренером женской сборной по вольной борьбе в феврале 2019 года.

Россия заняла второе общекомандное место на ЧМ-2019 и стала первой на ЧЕ-2020.

12 мая Россия вышла на второе место по числу зараженным COVID-19 после США.

(Фото: официальный сайт Федерации спортивной борьбы России)

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