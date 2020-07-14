Обвиняемый в допинге российский борец получил золото ОИ-2012 после дисквалификации соперников

Билял Махов
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Билял Махов находится под подозрением сейчас, но получит золото лондонских Игр.
Российский борец Билял Махов стал олимпийским чемпионом Лондона-2012 после пересмотра результатов.
Изначально Махов завоевал бронзу вместе с иранцем Комилом Гасеми, но после дисквалификации Артура Таймазова из Узбекистана и Давида Модзманишвили из Грузии золото перешло к победителям утешительных финалов. Впервые в олимпийской истории вольной борьбы первое место в одной категории досталось сразу двум спортсменам.
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Примечательно, что в данный момент 32-летний Махов обвиняется в употреблении допинга. В январе 2020 года одна из его проб дала положительный результат на гормон роста. По версии борца, запрещенное вещество попало в его организм при прохождении послеоперационной реабилитации. Он собирает пакет документов о лечении, чтобы получить амнистию.
- В Лондоне-2012 Махов выступал в весовой категории до 120 килограммов.
- Спортсмен надеется выступить в Токио – на третьей для себя Олимпиаде.
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