Обвиняемый в допинге российский борец получил золото ОИ-2012 после дисквалификации соперников

Билял Махов находится под подозрением сейчас, но получит золото лондонских Игр.

Российский борец Билял Махов стал олимпийским чемпионом Лондона-2012 после пересмотра результатов.

Изначально Махов завоевал бронзу вместе с иранцем Комилом Гасеми, но после дисквалификации Артура Таймазова из Узбекистана и Давида Модзманишвили из Грузии золото перешло к победителям утешительных финалов. Впервые в олимпийской истории вольной борьбы первое место в одной категории досталось сразу двум спортсменам.

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Примечательно, что в данный момент 32-летний Махов обвиняется в употреблении допинга. В январе 2020 года одна из его проб дала положительный результат на гормон роста. По версии борца, запрещенное вещество попало в его организм при прохождении послеоперационной реабилитации. Он собирает пакет документов о лечении, чтобы получить амнистию.

В Лондоне-2012 Махов выступал в весовой категории до 120 килограммов.

Спортсмен надеется выступить в Токио – на третьей для себя Олимпиаде.

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