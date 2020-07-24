Александр Иваницкий ушел из дома 22 июля и до сих пор не вернулся.

Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий пропал в Московской области.

«В дежурную часть по Рузскому городскому округу поступило заявление от родственников о розыске отца 1937 года рождения, который 22 июля ушел из дома. В настоящее время устанавливается его местоположение», – сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на правоохранительные органы.

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Трагический инцидент прокомментировал Владимир Иваницкий – сын пропавшего олимпийского чемпиона.

«Папы нет уже третий день, видимо, случилось несчастье. Он ушел за грибами, как обычно. Что-то, возможно, случилось, когда он переходил речку. Потому что корзину, в которую он, как всегда, сложил вещи, прибило к тому берегу. Возможно, он утонул. Водолазные группы работают второй день», – приводит слова Владимира «Р-Спорт».

Помимо олимпийского титула Иваницкий завоевал несколько побед на чемпионате мира.

После завершения карьеры он руководил главной редакцией спортивных программ Гостелерадио СССР.

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