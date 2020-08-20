Вольная борьба

Кавказский борец выгнал невесту со свадьбы – он узнал о ее работе в эскорте

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Заурбек Сидаков

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
35 минут назад

Какие страсти на юге России!

Скандалом закончилась свадьба во Владикавказе чемпиона мира по вольной борьбе Заурбека Сидакова. Спортсмен прогнал супругу прямо во время торжества.

Как сообщает телеканал НТВ, в разгар веселья на телефон Сидакову и нескольким гостям упали личные сообщения – видеоролики, где супруга борца позирует в неподобающем виде. Автор рассылки утверждал, что в прошлом девушка работала в экскорте.

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Празднование остановили: жених схватил девушку за волосы и с позором выставил из ресторана, а потом сел на корточки и заплакал. Родственники отправили Заурбека за город, чтобы он «не натворил глупостей».

  • Позже выяснилось, что провокацию устроил бывший возлюбленный девушки – он хотел ей отомстить.
  • Кадры, которые скинули в личку Заурбеку, можно увидеть тут и тут. Осторожно: контент строго 18+.

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Вольная борьба
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