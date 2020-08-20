Заурбек Сидаков
Фото: Instagram
Какие страсти на юге России!
Скандалом закончилась свадьба во Владикавказе чемпиона мира по вольной борьбе Заурбека Сидакова. Спортсмен прогнал супругу прямо во время торжества.
Как сообщает телеканал НТВ, в разгар веселья на телефон Сидакову и нескольким гостям упали личные сообщения – видеоролики, где супруга борца позирует в неподобающем виде. Автор рассылки утверждал, что в прошлом девушка работала в экскорте.
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Празднование остановили: жених схватил девушку за волосы и с позором выставил из ресторана, а потом сел на корточки и заплакал. Родственники отправили Заурбека за город, чтобы он «не натворил глупостей».
- Позже выяснилось, что провокацию устроил бывший возлюбленный девушки – он хотел ей отомстить.
- Кадры, которые скинули в личку Заурбеку, можно увидеть тут и тут. Осторожно: контент строго 18+.
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