27 сентября в Нагорном Карабахе обострился военный конфликт между Арменией и Азербайджаном.
20-летний армянский борец Арсен Арутюнян отправился воевать с отрядом добровольцев. «Я несколько дней ждал, чтобы с отцом отправиться на передовую. Я присоединился к отряду добровольцев «Гайдук» под командованием моего отца Карена Арутюняна. Победа будет за нами. Мы сделаем все возможное, чтобы победить. Да благословит нас Господь. Мы вернемся с победой», – цитирует спортсмена NEWS.am.
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- Конфликт в Карабахе тянется с 1988 года, в конце сентября началось очередное обострение.
- Арутюнян – победитель чемпионата Европы 2019 года по вольной борьбе в категории до 61 кг.
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