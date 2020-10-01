20-летний армянский борец Арсен Арутюнян отправился воевать с отрядом добровольцев. «Я несколько дней ждал, чтобы с отцом отправиться на передовую. Я присоединился к отряду добровольцев «Гайдук» под командованием моего отца Карена Арутюняна. Победа будет за нами. Мы сделаем все возможное, чтобы победить. Да благословит нас Господь. Мы вернемся с победой», – цитирует спортсмена NEWS.am.