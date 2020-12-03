На юниорском чемпионате России по вольной борьбе произошла драка между спортсменами из Северной Осетии и Ингушетии Аланом Багаевым и Бабули Цолоевым.
Стычка разгорелась на первых секундах поединка, но неизвестно, кто и по какой причине стал ее зачинщиком. После нескольких размашистых ударов Багаева и Цолоева разняли тренеры и другие участники соревнований.
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Судьи дисквалифицировали обоих драчунов. При этом, по данным телеграм-канала Baza, борцы помирились сразу после драки.
- Багаев в сентябре 2020 года взял золото на первенстве России среди юниоров до 21 года.
- В 2017 году он стал сильнейшим борцом планеты среди юношей.
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