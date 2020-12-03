На юниорском чемпионате России по вольной борьбе произошла драка между спортсменами из Северной Осетии и Ингушетии Аланом Багаевым и Бабули Цолоевым.

Стычка разгорелась на первых секундах поединка, но неизвестно, кто и по какой причине стал ее зачинщиком. После нескольких размашистых ударов Багаева и Цолоева разняли тренеры и другие участники соревнований.