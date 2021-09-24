Олимпийский чемпион по вольной борьбе Билял Махов дисквалифицирован на четыре года за допинг.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылку на пресс-службу РУСАДА. Срок дисквалификации 34-летнего спортсмена отсчитывается с 27 января 2021 года. Махов нарушил пункт 2.1 Общероссийских антидопинговых правил – «Наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена».

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Махов был объявлен победителем Олимпиады-2012 в Лондоне спустя восемь лет после завершения турнира из-за плохих анализов чемпиона тех Игр Артура Таймазова из Узбекистана и грузина Давида Модзманишвили, которому россиянин проиграл в полуфинале. В пробах борцов обнаружили допинг после проверки старых проб.

В 2020-м Махов подписал контракт с UFC, однако позже отказался выступать из-за проблем со здоровьем.

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