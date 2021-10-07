Дагестанский борец вольного стиля с польским паспортом Магомедмурад Гаджиев рассказал, почему решил представлять на международных соревнованиях другую страну.
«Меня здесь очень тепло приняли. После каждого соревнования я получаю много сообщений от болельщиков. Польша дала мне шанс, поверила в меня. В отличие от России, которая перестала верить в меня, когда мои результаты ухудшились. С другой стороны, конкуренция там огромная. Если выступишь слабо на турнире, на твое место будут претендовать 10 человек. Такова жизнь…
Отец меня очень поддерживал. Даже сказал, что если я буду выступать за Польшу, он начнет болеть за нее. Он начал смотреть матчи сборной Польши по футболу и волейболу. Когда я был в гостях у родителей, они действительно смотрели другие виды спорта и болели за польских спортсменов», – приводит слова Гаджиева TVP Sport.
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- 33-летний Гаджиев выступает за Польшу с 2014 года.
- На чемпионате мира по вольной борьбе-2021 в Ослов он завоевал золотую медаль в весовой категории до 70 кг.
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