Экс-президент федерации вольной борьбы Санкт-Петербурга и бывший помощник председателя Олимпийского комитета России Владимир Кулибаба задержан в Петербурге в рамках расследования дела об убийстве, совершенного в 1993 году.

«Владимир Кулибаба задержан в Петербурге в рамках расследования дела об убийстве мужчины в 1993 году», – приводит заявление cледствия «Р-спорт».

Ad

По одной из версий, озвученных в СМИ, речь может идти о погибшем в 1993 году Игоре Савине, известном под прозвищем Кувалда, которого подозревали в причастности к конфликту с предпринимателем Константином Яковлевым.

Вольная борьба Борец Гаджиев: «Польша поверила в меня, в отличие от России» 07/10/2021 В 11:13

Это не первое задержание Кулибабы. В ноябре 2010 года он был арестован по обвинению в организации убийства гендиректора охранного предприятия «Каскад» Вадима Чечеля, однако присяжные его оправдали.

Магомедмурад Гаджиев выиграл чемпионат мира по вольной борьбе в категории до 70 кг – дагестанский спортсмен представлял на соревнованиях Польшу. По словам борца, в Польше дали ему шанс , а в России перестали верить, когда ухудшились результаты.

Вольная борьба Чемпион Олимпиады-2012 дисквалифицирован на 4 года за допинг 24/09/2021 В 07:11