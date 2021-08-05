Российский борец вольного стиля Заур Угуев стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 57 кг.

Угуев выиграл финальный поединок против Кумара Рави из Индии со счетом 7:4. Последнюю минуту Угуев провел в защите, но преимущества хватило для итоговой победы.

В полуфинальной схватке Угуев победил иранца Резу Атринагарчи – 8:3.

Россия завоевала золото и две бронзы на соревнованиях по борьбе на Играх-2020 в Токио.

В вольной борьбе разыгрывается 12 комплектов наград.

Вольная борьба Спортсмены подрались прямо во время схватки на ЧР по вольной борьбе 03/12/2020 В 15:13

Вольная борьба 20-летний чемпион Европы по борьбе поехал воевать в Карабах 01/10/2020 В 06:16