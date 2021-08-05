Российский борец вольного стиля Заур Угуев стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 57 кг.
Угуев выиграл финальный поединок против Кумара Рави из Индии со счетом 7:4. Последнюю минуту Угуев провел в защите, но преимущества хватило для итоговой победы.
- В полуфинальной схватке Угуев победил иранца Резу Атринагарчи – 8:3.
- Россия завоевала золото и две бронзы на соревнованиях по борьбе на Играх-2020 в Токио.
- В вольной борьбе разыгрывается 12 комплектов наград.
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