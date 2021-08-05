Российский борец вольного стиля Артур Найфонов стал бронзовым призером Олимпийских игр в весовой категории до 57 кг.
В утешительном финале Найфонов победил Жавраила Шапиева из Узбекистана – схватка закончилась со счетом 2:0 в пользу бойца из России.
  • Ранее золото в весовой категории до 57 кг завоевал Заур Угуев.
  • Помимо медалей Угуева и Найфонова, Россия завоевала золото и две бронзы.
  • В вольной борьбе разыгрывается 12 комплектов наград.
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