Российский борец вольного стиля Артур Найфонов стал бронзовым призером Олимпийских игр в весовой категории до 57 кг.

В утешительном финале Найфонов победил Жавраила Шапиева из Узбекистана – схватка закончилась со счетом 2:0 в пользу бойца из России.

Ранее золото в весовой категории до 57 кг завоевал Заур Угуев.

Помимо медалей Угуева и Найфонова, Россия завоевала золото и две бронзы.

В вольной борьбе разыгрывается 12 комплектов наград.

Токио-2020 Угуев принес России 2-е золото в борьбе ЧАС НАЗАД

Вольная борьба Спортсмены подрались прямо во время схватки на ЧР по вольной борьбе 03/12/2020 В 15:13