Российский борец вольного стиля Артур Найфонов стал бронзовым призером Олимпийских игр в весовой категории до 57 кг.
В утешительном финале Найфонов победил Жавраила Шапиева из Узбекистана – схватка закончилась со счетом 2:0 в пользу бойца из России.
- Ранее золото в весовой категории до 57 кг завоевал Заур Угуев.
- Помимо медалей Угуева и Найфонова, Россия завоевала золото и две бронзы.
- В вольной борьбе разыгрывается 12 комплектов наград.
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