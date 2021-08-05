Россиянка Валерия Коблова, выступающая в вольной борьбе в весовой категории до 57 кг, не стала бронзовым призером Олимпиады в Токио.

В медальном поединке Коблова проиграла Эвелине Николовой из Болгарии – при счете 0:5 представительница совершила удержание.

Валерия Коблова – серебряная медалистка Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

Она стала участницей схватки за бронзу благодаря победе над Аншой Малик из Индии в утешительном раунде.

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