Российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 74 кг.

Сидаков выиграл финальный поединок против Магомедхабиба Кадимагомедова из Беларуси со счетом 7:0. Золотая медаль Заурбека стала третьей для сборной России по борьбе на Играх в Токио – ранее олимпийскими чемпионами стали Муса Евлоев (греко-римская борьба, до 97 кг) и Заур Угуев (вольная борьба, до 57 кг).

В полуфинальной схватке Сидаков победил Данияра Кайсанова из Казахстана – 11:0.

В вольной борьбе разыгрывается 12 комплектов наград.

Токио-2020 Коблова проиграла поединок за бронзу в весе до 57 кг ДЕНЬ НАЗАД

Токио-2020 У борца Найфонова – бронза Токио-2020 в категории до 86 кг ВЧЕРА В 11:18