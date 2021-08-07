Обновлено 07/08/2021 в 11:10 GMT

Российский борец вольного стиля Гаджимурад Рашидов стал бронзовым призером Олимпийских игра в весовой категории до 65 кг.

Рашидов выиграл поединок за третье место против Измаила Мусукаева из Венгрии со счетом 5:0.

В полуфинале Рашидов уступил японскому борцу Такуто Отогуро.

Абдулрашид Садулаев встретится в поединке за золото с Кайлом Снайдером в весовой категории до 97 кг.

В вольной борьбе разыгрывается 12 комплектов наград.

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