Российский борец вольного стиля Гаджимурад Рашидов стал бронзовым призером Олимпийских игра в весовой категории до 65 кг.
Рашидов выиграл поединок за третье место против Измаила Мусукаева из Венгрии со счетом 5:0.
- В полуфинале Рашидов уступил японскому борцу Такуто Отогуро.
- Абдулрашид Садулаев встретится в поединке за золото с Кайлом Снайдером в весовой категории до 97 кг.
- В вольной борьбе разыгрывается 12 комплектов наград.
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