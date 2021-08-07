Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев взял золото на Олимпийских играх в весовой категории до 97 кг.
Садулаев выиграл финальный поединок против американца Кайла Снайдера со счетом 6:3.
  • В полуфинале Абдулрашид Садулаев победил кубинского борца Рейнериса Саласа Переса.
  • На Играх в Рио Садулаев брал золото в категории до 86 кг.
  • Ранее Гаджимурад Рашидов стал бронзовым призером Олимпийских игр в весовой категории до 65 кг.
  • В вольной борьбе разыгрывается 12 комплектов наград.
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