Обновлено 07/08/2021 в 11:48 GMT

Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев взял золото на Олимпийских играх в весовой категории до 97 кг.

Садулаев выиграл финальный поединок против американца Кайла Снайдера со счетом 6:3.

В полуфинале Абдулрашид Садулаев победил кубинского борца Рейнериса Саласа Переса.

На Играх в Рио Садулаев брал золото в категории до 86 кг.

Ранее Гаджимурад Рашидов стал бронзовым призером Олимпийских игр в весовой категории до 65 кг.

В вольной борьбе разыгрывается 12 комплектов наград.

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