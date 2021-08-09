Казахстанский борец вольного стиля Алишер Ергали получил в подарок новый автомобиль Infiniti после поражения в четвертьфинале Олимпиады в Токио, сообщает Sports.kz. Ранее вице-президент Федерации борьбы Казахстана Ерлан Кожасбай заявил, что у Ергали украли победу.

«Украденная победа у молодого 22-летнего борца Алишера Ергали в 1/4 финала Олимпийских игр. Сначала судьи оценили четырехбальный бросок в два балла, а затем не дали один балл за выход за ковер турецкого борца. Все два периода Алишер атаковал и был активнее, но предупреждение так и не дали сопернику, это еще один балл. Итого четыре балла. Будем думать, как не допускать подобных действий со стороны арбитров», – приводит слова Кожасбая аккаунт федерации борьбы Казахстана.

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На Олимпиаде в Токио Ергали выступал в весовой категории до 97 килограммов и в четвертьфинале уступил турку Сулейману Караденизу.

Всего на Олимпиаде в Токио казахстанские спортсмены завоевали восемь медалей: все – бронзовые.

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