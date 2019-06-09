Мастер спорта по греко-римской борьбе вступился за беременную девушку и был убит

Мастер спорта по греко-римской борьбе Сергей Чуев погиб после стычки с хулиганами в районе Южное Бутово (Москва, Россия).

Как сообщает телеканал «360», 7 июня около 23:40 Чуев вместе с гражданской женой проходил по Южнобутовской улице и «увидел, как четверо мужчин пристают к девушке, лапают ее и трогают за одежду». Борец обратился к хулиганам и спросил, зачем они это делают.

После этого мужчины бросили девушку и переключились на Чуева: несколько раз ударили его в живот и в голову, а затем бросили в Черневский пруд. Из воды Сергея достали еще в сознании; прибывшая скорая помощь попыталась спасти спортсмена, но в 00:30 врачи зафиксировали его смерть.

«Ситуация была на мосту. Проходила девочка и шли вот эти вот. Стали ее хватать и еще что-то там, как-то юбку снимать, и проходила пара, гуляли с собачкой. Мальчик увидел всю эту историю, и он им развернулся и сказал: «Что вы делаете?!» Что-то на таком уровне», – рассказала очевидец.

После происшествия управление Следственного комитета возбудило уголовное дело об убийстве, к вечеру 8 июня подозреваемые были задержаны.

По данным «РЕН ТВ», девушка, за которую вступился Чуев, была в положении.

(Фото: Facebook )

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