В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.

8 июня стало известно о смерти Чуева: мужчина вступился за беременную девушку, получил несколько ударов от хулиганов и был выброшен в Черневский пруд, после чего скончался. Менее чем через сутки следственный комитет задержал подозреваемых в убийстве.

Фотографии лиц, которые, вероятно, причастны к смерти спортсмена, опубликовал твиттер-аккаунт телеканала НТВ.

Инцидент с убийством Чуева произошел в районе Южное Бутово.

Свидетелем смерти Сергея стала его гражданская жена.

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