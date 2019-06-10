Появились фото подозреваемых в убийстве мастера по борьбе, который вступился за беременную девушку
Следственный комитет задержал их менее чем через сутки после трагичного случая.
В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
8 июня стало известно о смерти Чуева: мужчина вступился за беременную девушку, получил несколько ударов от хулиганов и был выброшен в Черневский пруд, после чего скончался. Менее чем через сутки следственный комитет задержал подозреваемых в убийстве.
Фотографии лиц, которые, вероятно, причастны к смерти спортсмена, опубликовал твиттер-аккаунт телеканала НТВ.
- Инцидент с убийством Чуева произошел в районе Южное Бутово.
- Свидетелем смерти Сергея стала его гражданская жена.
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