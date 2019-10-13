Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк прокомментировал появившееся в интернете видео, где темнокожего мужчину заставляют съесть банан на камеру.

В аккаунте, где был опубликован ролик, утверждается, что инцидент произошел в одном из магазинов Киева. «Унижая и оскорбляя кого-либо, пытаясь таким образом самоутвердиться, мы унижаем в первую очередь самих себя! Это касается всех, независимо от расы или национальности», – написал Беленюк в инстасторис.

Беленюк – сын матери-украинки и отца-руандийца. Жан выигрывал серебро на Олимпиаде в Рио и дважды побеждал на чемпионате мира.

Оригинальный ролик, возмутивший Беленюка, можно посмотреть по этой ссылке.

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