В Иране казнили борца греко-римского стиля Мехди Али Хоссейни, которого признали виновным в убийстве во время уличной драки в 2015 году. В защиту спортсмена вступились олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Хамид Сориан, чемпион мира Мухаммад Талаи и тренер национальной сборной Али Ашкани.

Сам Хоссейни признал вину в убийстве, но приговор борцу был оставлен в силе, потому что семья жертвы не согласилась на помилование. Национальный совет сопротивления Ирана сообщил, что Хоссейни был казнен в тюрьме Дезфуль. Ему было 30 лет.

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«Речь идет об уголовном деле. Мехди Али Хоссейни был борцом регионального уровня, который не участвовал ни в национальных, ни в международных соревнованиях. UWW не будет комментировать этот случай до тех пор, пока не будет четкой картины ситуации», – гласит сообщение на сайте Объединенного мира борьбы (UWW).

В сентябре 2020 года был казнен другой борец греко-римского стиля, чемпион Ирана Навид Афкари.

Афкари приговорили к смерти за участие в протестах против экономической политики Ирана.

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