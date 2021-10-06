Олимпийский чемпион Токио-2020 по греко-римской борьбе в категории до 87 кг украинец Жан Беленюк сообщил, что планирует продать золотую медаль Игр, а вырученные деньги направить на благотворительность.

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«Друзья, хочу сделать доброе дело! Очень многие уже сделали фото с моей золотой медалью, которую я привез из Токио. Она – честь и гордость нашей страны, я благодарен богу и команде, что именно мне посчастливилось привезти единственную золотую медаль для Украины! Но еще я хочу сделать так, чтобы эта медаль принесла пользу, а не просто лежала на полке. Думаю провести аукцион и продать ее, а все вырученные деньги передать на благотворительную помощь больным детям», – написал Беленюк в инстаграме.

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Беленюк завоевал единственную золотую медаль сборной Украины на Олимпийских играх-2020 в Токио. Он родился в 1991 году в Киеве, отец Жана – руандиец, мать – украинка.

Также Беленюк является народным депутатом Украины от пропрезидентской партии «Слуга народа».

7 декабря 2020 года Жан был включен в список украинских физических лиц, против которых российским правительством введены санкции.

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