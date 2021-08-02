Российский борец греко-римского стиля Сергей Емелин завоевал бронзу летних Олимпийских игр-2020 в весовой категории до 60 кг.

Емелин победил борца из Молдавии Виктора Чобану по очкам со счетом 12:1. Первый период завершился со счетом 4:1, а второй Емелин забрал всухую – 8:0.

В четвертьфинале Емелин уступил кубинцу Луису Санчесу со счетом 3:4. А в утешительном финале победил представителя США Ильдара Хафизова.

Летние Олимпийские игры проходят с 23 июля по 8 августа.

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