Российский борец греко-римского стиля Сергей Семенов завоевал бронзу летних Олимпийских игр-2020 в весовой категории до 130 кг.
Семенов победил борца из Чили Ясмани Акоста Фернандеса – поединок завершился со счетом 12:1. Боец из России выиграл за счет технического превосходства.
- В четвертьфинале Семенов уступил представителю Грузии Якобу Каджая со счетом 3:4. А в утешительном финале победил финна Элиаса Куосманена.
- Летние Олимпийские игры проходят с 23 июля по 8 августа.
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