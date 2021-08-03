Двукратный чемпион мира Муса Евлоев добавил к титулам олимпийское золото – в финале Токио-2020 он сокрушил представителя Армении Артура Алексаняна. Борцы греко-римского стиля сражались в весовой категории до 97 кг.

Итоговый счет боя – 5:1. На пути к финалу Евлоев одолел Георгия Мелию из Грузии, венгра Герго Сёке и представителя Польши Тадеуша Михалика.

Помимо титулов ОИ и ЧМ, Евлоев имеет два золота с чемпионатов Европы.

В греко-римской борьбе разыгрывается шесть комплектов наград.

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