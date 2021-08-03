Армянский борец греко-римского стиля Артур Алексанян отказался надеть серебряную медаль на церемонии награждения после олимпийского финала в категории до 97 кг. В финале Алексанян проиграл Мусе Евлоева и публично выразил недовольство судейством.
«Для того, чтобы выигрывать, нужно быть из России», – объяснил свое решение Алексанян, слова которого приводит ТАСС.
- Итоговый счет боя – 5:1. На пути к финалу Евлоев одолел Георгия Мелию из Грузии, венгра Герго Сёке и представителя Польши Тадеуша Михалика.
- Помимо титулов ОИ и ЧМ, Евлоев имеет два золота с чемпионатов Европы.
- В греко-римской борьбе разыгрывается шесть комплектов наград.
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