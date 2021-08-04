Армянский борец греко-римского стиля Карапет Чалян ударил азербайджанца Рафика Гусейнова после поражения в поединке за бронзу Олимпиады в категории до 77 кг.
Азербайджанец победил 4:1 после спорного судейского решения. Арбитр посчитал, что Чалян ударил соперника головой во время боя. Армянская сторона подала протест, но он был отклонен.
- Для Азербайджана медаль стала третьей бронзовой на Олимпийских играх. Армения находится выше в общем зачете с двумя серебряными и одной бронзовой наградой.
- Олимпиада в Токио завершится 8 августа.
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