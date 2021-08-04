Армянский борец греко-римского стиля Карапет Чалян ударил азербайджанца Рафика Гусейнова после поражения в поединке за бронзу Олимпиады в категории до 77 кг.

Азербайджанец победил 4:1 после спорного судейского решения. Арбитр посчитал, что Чалян ударил соперника головой во время боя. Армянская сторона подала протест, но он был отклонен.

Для Азербайджана медаль стала третьей бронзовой на Олимпийских играх. Армения находится выше в общем зачете с двумя серебряными и одной бронзовой наградой.

Олимпиада в Токио завершится 8 августа.

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