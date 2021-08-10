Олимпийский чемпион в греко-римской борьбе и депутат Украины Жан Беленюк поделился мнением о политизированности Олимпиады.

«Мне лично очень хотелось бы, чтобы спорт был вне политики, но, он на самом деле очень плотно интегрирован в политику. Особенно Олимпийские игры – это, наверное, самые политизированные соревнования современности. Некоторые страны готовы вкладывать огромные деньги как в подготовку своих атлетов и создание всей необходимой материально-технической базы, так и не гнушаются даже подкупом судей и спортсменов, покрывают употребление допинга и т. д. И все ради побед и высокого места в итоговом рейтинге. Потому что это один из существенных рычагов пропаганды некоторых режимов. К тому же, это не началось недавно, еще игры 1936 года в нацистской Германии использовались Гитлером как показатель доминирования арийской расы», – написал Беленюк в фейсбуке.

Жан Беленюк стал олимпийским чемпионом Токио в греко-римской борьбе в категории до 87 кг.

Ранее легкоатлетка из Украины Ярослава Магучих, взявшая бронзу в прыжках в высоту, подверглась травле из-за совместных фото с чемпионкой ОИ Марией Ласицкене.

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