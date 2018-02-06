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Зрители спасли финал турнира по борьбе, осветив ковер фонариками после отключения света

Зрители спасли финал турнира по борьбе, осветив ковер фонариками после отключения света
Eurosport

4 ч. назад

Отличное решение.

Финал турнира по борьбе в средней школе Дикси в Сент-Джордже (штат Юта, США) оказался под угрозой срыва из-за проблем с элекстричеством. На помощь организаторам пришли зрители, которые осветили ковер фонариками смартфонов.

«Это была моя совместная идея и идея организаторов турнира. Они поняли, что это поможет безопасно и эффективно провести оставшийся поединок», – похвастался тренер по борьбе Джарад Карсон.

  • Фонарики – любимый предмет фанатов во время перформансов на крупных спортивных мероприятиях.

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