Other Agency

Трансгендер из Техаса второй год подряд выиграл титул школьной лиги среди девушек

Трансгендер из Техаса второй год подряд выиграл титул школьной лиги среди девушек
Eurosport

1 час назад

К чему приводит толерантность.

18-летний трансгендер Мэк Беггс из средней школы Юлесс Тринити недалеко от Далласа победил в финале турнира по вольной борьбе Челси Санчес и стал двукратным победителем школьной лиги Техаса.

Спортсмен, который проходит курс гормональной терапии, чтобы превратиться из женщины в мужчину, хотел соревноваться с парнями, но власти штата запретили. Чиновники ссылаются на документы Беггса, где его половая принадлежность указана как женская.

Такие правила приняли трансфобные республиканцы: они испугались того, что в женских чемпионатах станут участвовать трансгендерные женщины. Теперь с девушками борется трансгендерный юноша, который превосходит их в силе благодаря приему тестостерона.

  • Родители некоторых участниц пытались отстранить Мэка от соревнований, но ничего не смогли поделать.
  • Беггс победил Санчес в финале второй год подряд.

Все-все-все главные истории в вашем телеграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - В заголовке не помещается вся жесть матча «Рейнджерс» – «Детройт», так что кликай и смотри все сам

02:31
Популярные видео
Деньги Олимпиады. На чем корейцы подняли кэш в Пхёнчхане
6 169 просмотров18 ч
Все медали последнего дня ОИ в Пхёнчхане
4 442 просмотров20 ч
А еще вам может понравиться