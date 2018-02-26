Трансгендер из Техаса второй год подряд выиграл титул школьной лиги среди девушек

18-летний трансгендер Мэк Беггс из средней школы Юлесс Тринити недалеко от Далласа победил в финале турнира по вольной борьбе Челси Санчес и стал двукратным победителем школьной лиги Техаса.

Спортсмен, который проходит курс гормональной терапии, чтобы превратиться из женщины в мужчину, хотел соревноваться с парнями, но власти штата запретили. Чиновники ссылаются на документы Беггса, где его половая принадлежность указана как женская.

Такие правила приняли трансфобные республиканцы: они испугались того, что в женских чемпионатах станут участвовать трансгендерные женщины. Теперь с девушками борется трансгендерный юноша, который превосходит их в силе благодаря приему тестостерона.

Родители некоторых участниц пытались отстранить Мэка от соревнований, но ничего не смогли поделать.

Беггс победил Санчес в финале второй год подряд.

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