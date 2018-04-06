«Россия отомстила Украине за бойкот турниров». Чемпионат по борьбе перенесен из Киева в Скопье

Украина не предоставила государственные гарантии допуска всем европейским делегациям для проведения первенства Европы среди юношей, в следствие чего Исполком Объединенного мира борьбы перенес юношеское первенство из Киева в Скопье.

Министр спорта Украины Игорь Жданов назвал это решение местью России, пишет «Спорт-Экспресс». «Мы провели в 2017-м году чемпионаты Европы по прыжкам в воду и боксу, и российские спортсмены в них участвовали наравне со всеми, – написал Жданов в фейсбук. – О том, что на первенство Европы не будут допущены граждане России, нарушившие украинское законодательство, а именно посещавшие Крым и территории так называемых ДНР и ЛНР, UWW было известно. В UWW мощное российское влияние. Это решение я считаю своего рода местью Украине за бойкот международных соревнований в России», – резюмировал Жданов.

Решение о переносе было опубликовано на сайте UWW.

Ранее из-за неявки в Тюмень на финальный этап Кубка мира по биатлону украинская команда лишилась максимальной квоты на следующий сезон.

Пострадали украинские саблисты, пропустившие традиционный турнир «Московская сабля».

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