В соцсетях зафорсились бейджи трех членов сборной Франции на проходящем в Нур-Султане чемпионате мира по борьбе. На них стоят имена Ильмана Мухтарова, Ахмеда Айбуева и Зелимхана Хаджиева.

Оказалось, это правда. Мухтаров в 1/8 финала проиграл северокорейцу Джончой Сону в весе до 65 кг, Хаджиев получил бронзу после поражения от итальянца Франка Камизо в весе до 74 кг, а Айбуев слетел в первом раунде от немца Ахмеда Дударова (да) в весе до 86 кг.

Для вольной борьбы это нормально. Посмотрите на гражданина Германии Дударова, испанца Таймураза Фриева или бронзового медалиста в весе до 70 кг Магомедмурада Гаджиева, представляющего Польшу. Помимо чеченского трио за Францию борется Эврик Никогосян.

Согласно исследованию Джеймстаунского фонда, по состоянию на 2012 год во Франции проживало примерно 30 тысяч выходцев из Чечни. В основном, они перебрались в Пятую республику в 90-е после двух локальных военных конфликтов. Только в период с 2010 по 2012 гг. из Чечни в Европу переехали 60 тысяч человек.

На ЧМ-2019 по борьбе сборная России возглавляет медальный зачет с 12 наградами, из которых 6 – золотые.

«Родители купили мне протез, а я его выбросил». Борец без ноги стал чемпионом, чтобы защитить маму

Качай приложение Eurosport для iOS или Android