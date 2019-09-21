За сборную Франции на ЧМ по вольной борьбе выступили 3 чеченца
И еще один армянин!
В соцсетях зафорсились бейджи трех членов сборной Франции на проходящем в Нур-Султане чемпионате мира по борьбе. На них стоят имена Ильмана Мухтарова, Ахмеда Айбуева и Зелимхана Хаджиева.
Оказалось, это правда. Мухтаров в 1/8 финала проиграл северокорейцу Джончой Сону в весе до 65 кг, Хаджиев получил бронзу после поражения от итальянца Франка Камизо в весе до 74 кг, а Айбуев слетел в первом раунде от немца Ахмеда Дударова (да) в весе до 86 кг.
Для вольной борьбы это нормально. Посмотрите на гражданина Германии Дударова, испанца Таймураза Фриева или бронзового медалиста в весе до 70 кг Магомедмурада Гаджиева, представляющего Польшу. Помимо чеченского трио за Францию борется Эврик Никогосян.
- Согласно исследованию Джеймстаунского фонда, по состоянию на 2012 год во Франции проживало примерно 30 тысяч выходцев из Чечни. В основном, они перебрались в Пятую республику в 90-е после двух локальных военных конфликтов. Только в период с 2010 по 2012 гг. из Чечни в Европу переехали 60 тысяч человек.
- На ЧМ-2019 по борьбе сборная России возглавляет медальный зачет с 12 наградами, из которых 6 – золотые.
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