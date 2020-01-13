Украинец и грузин спровоцировали массовую драку на турнире по борьбе
Сцепились обе команды.
В Турции на турнире по борьбе случилась массовая драка между спортсменами и тренерами.
Инцидент произошел во время полуфинального поединка между бойцами весовой категории до 79 кг – украинцем Хасаном Закариевым и грузином Зурабом Эрбоцанашвили. После завязавшейся не по спортивным правилам потасовки в драку ввязались другие борцы из Грузии и Украины, а также тренеры.
- Обоих спортсменов дисквалифицировали, поединок не был завершен.
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