Украинец и грузин спровоцировали массовую драку на турнире по борьбе

В Турции на турнире по борьбе случилась массовая драка между спортсменами и тренерами.

Инцидент произошел во время полуфинального поединка между бойцами весовой категории до 79 кг – украинцем Хасаном Закариевым и грузином Зурабом Эрбоцанашвили. После завязавшейся не по спортивным правилам потасовки в драку ввязались другие борцы из Грузии и Украины, а также тренеры.

Обоих спортсменов дисквалифицировали, поединок не был завершен.

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